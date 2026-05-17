В Кирове два человека устроили дебош в баре: их задержали

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Владимирской. Из бара поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. Сотрудница бара рассказала, что два посетителя заведения мешали работать персоналу. Они матерились и никак не реагировали на замечания.

Обоих посетителей задержали. Выяснилось, что один из них, молодой человек 2006 года рождения, находится в розыске по подозрению в хулиганстве. Обоих задержанных доставили в отдел полиции.