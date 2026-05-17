Более 870 семей в Кировской области оформили выплату на первого ребенка

С начала 2026 года в Кировской области более 870 семей оформили через «Мои Документы» ежемесячную выплату на первого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Меру поддержки ввели по инициативе губернатора Александра Соколова. Право на такую выплату имеют женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Необходимое условие – прожить в Кировской области как минимум шесть месяцев до рождения ребенка. В некоторых случаях выплату может оформить отец или усыновитель. Ее размер – разница между фиксированной суммой и ежемесячным доходом. Для женщин до 24 лет максимальная сумма составляет 45 794 рубля, а от 25 лет – 38 203 рубля.

«Поддержка предоставляется до достижения ребенком возраста одного года», – говорится в сообщении.