В Кировской области ремонтируют 3,4 километра дороги Яранск – Кикнур

В Кировской области начался ремонт участка дороги Яранск – Кикнур протяженностью 3,4 километра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дорогу ремонтируют в Яранском районе. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их выполняют на участке с 10-го по 14-й километр. Рабочие начали фрезеровать старое покрытие на изношенных участках.

«Будет выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, проведено укрепление обочин щебнем и нанесена горизонтальная дорожная разметка», – говорится в сообщении.

Планируется, что все работы завершат до 31 августа 2026 года. Дорога связывает Кировскую и Нижегородскую области.