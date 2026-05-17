Кировское «Динамо» победило в матче с пермским «Амкаром»

В субботу, 16 мая, кировский футбольный клуб «Динамо» победил в матче с пермским «Амкаром». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Матч состоялся в Перми в рамках второй лиги российского футбольного чемпионата. «Динамо» победило со счетом 2:0. Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил спортсменов с этим результатом.

«Поздравляю ребят и тренерский штаб с важным выездным успехом. Идем дальше – только вперед, только «Динамо»!», – написал руководитель региона.

В правительстве добавили, что кировчане продолжили беспроигрышную серию и укрепили свое лидерство в группе «Серебро».