Скончался экс-руководитель управления здравоохранения Кирова Одношивкин

Скончался бывший руководитель Кировского городского управления здравоохранения Юрий Одношивкин. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

Одношивкин закончил Ижевский мединститута и в 1974 году начал работать терапевтом. В 1988 – 1990 годы он был главврачом Медсанчасти «Кировэнерго». С 1990 по 1997 годы медик руководил Кировским городским управлением здравоохранения. Далее он возглавлял Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы».

Когда Одношивкин руководил управлением здравоохранения, в медицину активно внедряли новые достижения науки. В лечебно-профилактических учреждениях открыли специализированные отделения. Кроме того, в Кирове открыли пять поликлиник и станцию скорой помощи. В Минздраве выразили соболезнования в связи со смертью Одношивкина.