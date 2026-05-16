В Кирове мужчина два раза ударил знакомого ножом: его посадили на 2,5 года

В Кирове 32-летнего жителя области признали виновным причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября 2025 года. У пьяного жителя Кировской области возник словесный конфликт со своим знакомым. Фигурант схватил нож и дважды ударил оппонента в спину. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.