НовостиПолитика16 мая 2026 13:17

В Малмыжском районе открыли мемориальную доску старшему матросу, погибшему в зоне СВО

Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Малмыжского района

В Малмыжском районе открыли мемориальную доску, посвященную участнику специальной военной операции Алексею Суворову. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мемориальная доска появилась в деревне Большой Сатнур. Ее установили на доме, где жил боец. Суворов родился 7 января 1985 года в Большом Сатнуре. Он был старшим матросом Тихоокеанского флота. Военнослужащий погиб в зоне СВО 2 июля 2025 года. Боец был награжден двумя орденами Мужества, одним из них – посмертно.

«Открытие мемориальной доски – это не просто акт увековечивания памяти, но и напоминание будущим поколениям о героизме тех, кто встал на защиту Отечества», – говорится в сообщении.