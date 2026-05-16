В Малмыжском районе открыли мемориальную доску старшему матросу, погибшему в зоне СВО

В Малмыжском районе открыли мемориальную доску, посвященную участнику специальной военной операции Алексею Суворову. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мемориальная доска появилась в деревне Большой Сатнур. Ее установили на доме, где жил боец. Суворов родился 7 января 1985 года в Большом Сатнуре. Он был старшим матросом Тихоокеанского флота. Военнослужащий погиб в зоне СВО 2 июля 2025 года. Боец был награжден двумя орденами Мужества, одним из них – посмертно.

«Открытие мемориальной доски – это не просто акт увековечивания памяти, но и напоминание будущим поколениям о героизме тех, кто встал на защиту Отечества», – говорится в сообщении.