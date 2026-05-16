Соколов дал старт навигации на реке Вятка в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов дал старт навигации по реке Вятка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Советск прибыла баржа, которая доставит в Киров щебень. Этот материал необходим для того, чтобы ремонтировать дороги. Баржи будут преодолевать по воде 267 километров.

Возобновление судоходства стало возможным благодаря пилотному проекту по выполнению грузоперевозок внутренним водным транспортом во время половодья. Этот проект запустили по инициативе кировского губернатора в 2024 году. Руководитель региона отметил, что навигация на Вятке стартует уже третий год подряд и назвал такой способ доставки большого объема грузов наиболее эффективным.

«Баржа разом везет 900 тонн, а машине - только 20 (с учетом ограничения на мосту)», – пояснил Соколов.

По его словам, дноуглубление Вятки необходимо продолжать.