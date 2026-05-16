В Кирове пропал 49-летний мужчина: его ищут уже неделю

В Кирове ищут пропавшего Михеева Олега Валерьевича 1977 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 49-летний мужчина пропал еще 9 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 170 сантиметров, он среднего телосложения с темно-русыми волосами и серыми глазами. Информации о его одежде нет.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Нужна помощь добровольцев», – говорится в сообщении.