В Кирове резко затормозил автобус: пострадали две пассажирки

Во вторник, 12 мая, в Кирове женщина и девушка пострадали в результате падения в салоне автобуса МАЗ. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 11.50. Автобус №33 ехал по улице Павла Корчагина. Неподалеку от дома №129 МАЗ резко затормозил. Из-за этого упали две пассажирки. Травмы получили 21-летняя девушка и 75-летняя женщина.

«По факту ДТП проводится проверка», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека.