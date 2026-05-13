В Кирове 42-летняя посетительница бара избила мужчину

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудники получили сигнал тревоги из бара на улице Свободы.
На месте специалисты обнаружили пьяную 42-летнюю посетительницу. Работники заведения объяснили, что женщина материлась и оскорбляла окружающих, а все замечания игнорировала.
Один из посетителей не выдержал и вступил в словесную перепалку с дебоширкой. Конфликт перерос в драку, и гражданка избила своего 46-летнего оппонента.
В результате росгвардейцы задержали кировчанку и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.