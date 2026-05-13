Мошенники украли у 64-летней жительницы Опарино более 1 млн рублей

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что мошенники обманули 64-летнюю жительницу пгт Опарино и украли у нее 1 миллион 21 тысячу рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция установила, что похищенные деньги перечислили на расчетный счет дроппера для последующего обналичивания. Также сотрудники выяснили, что злоумышленник проживает в Иркутской области.

В результате прокурор через суд потребовал взыскать с мошенника всю украденную сумму и проценты за использование чужих денег.

На данный момент специалисты контролируют результат исполнения.