НовостиПроисшествия13 мая 2026 8:40

Жительницу Немы отправили в колонию на 8 месяцев за неуплату алиментов

Женщина долгое время избегала своих обязанностей
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданка получила штраф.

По данным прокуратуры Кировской области, 43-летняя жительница Немы является матерью несовершеннолетних детей.

Ранее суд обязал ее платить алименты на содержание дочерей и сына. Однако женщина осознанно избегала своих обязанностей без уважительных причин.

В период с ноября 2024 по апрель 2025 года она накопила задолженность в размере почти 200 тысяч рублей.

В результате суд признал гражданку виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

Женщине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в колонии-поселении. Кроме того, гражданка получила штраф в размере 10 тысяч рублей.