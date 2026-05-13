Детский сад №13 в Кирово-Чепецке отремонтируют за 3 млн рублей

Работы нужно выполнить с 2 июня по 13 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заказчик объявил электронный аукцион на косметический ремонт помещений детского сада №13, который находится на улице Вятская Набережная, 7а в Кирово-Чепецке. Начальная цена контракта составляет 3 млн 40 тыс. 810 рублей.

Уточняется, что заявки принимают до 20 мая, а выполнить работы нужно с 2 июня по 13 июля 2026 года. Подрядчику предстоит отремонтировать стыки плит перекрытия, обработать стены и потолки антигрибковым составом, оштукатурить и покрасить поверхности, заменить линолеум, сделать стяжки, уложить керамогранит и плитку, поменять вентиляционные решетки и установить новую металлическую дверь в тамбуре. В перечень входят группы №2, 6, 7, 10, музыкальный зал, кухня, пищеблок, коридоры и лестничные клетки.

Гарантия на работы должна быть 24 месяца, на активное оборудование - не менее 12. Для участия нужен опыт исполненного договора на текущий ремонт или строительство за последние пять лет.