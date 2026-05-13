Более 19 тысяч выпускников в Кировской области сдадут экзамены с 1 июня

На оперативном совещании под руководством губернатора Кировской области Александра Соколова обсудили проведение государственной итоговой аттестации выпускников. Глава региона подчеркнул, что ГИА - ключевой этап для школьников, определяющий их дальнейший путь. В этом году она стартует 1 июня и охватит более 19 тысяч учеников 9-11 классов.

Соколов отметил, что область в последние годы показывает высокие результаты в развитии математического и естественно-научного образования: регион первым остановил падение по выбору выпускниками профильных математики и физики для сдачи ЕГЭ. По федеральному плану к 2030 году доля таких выпускников должна достичь 35%, а Кировская область уже превысила этот показатель – в 2026 году он составил 36,5%.

Губернатор поручил особое внимание уделить психологической поддержке школьников и создать для них комфортные условия. Министр образования Наталия Бастрикова рассказала, что для экзаменов подготовили 182 пункта в 9-х классах (без видеонаблюдения) и 78 - в 11-х (с видеонаблюдением). Все пункты оснащены металлоискателями, с участниками и организаторами провели инструктажи по безопасности, во время экзаменов будут дежурить сотрудники полиции и работники школ. Для снижения стресса с выпускниками в течение года проводили консультации, пробные экзамены и знакомили с пунктами проведения.