НовостиОбщество13 мая 2026 6:38

В Кировской области завершился сезон охоты на пернатую дичь

Сведения о добыче нужно предоставить в течение 20 дней
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области завершился весенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь охотники должны в течение 20 дней предоставить сведения о добыче. Если же человек этого не сделает, его на год лишат права на получение охотничьего разрешения. Отправить данные о добыче в общедоступных охотничьих угодьях можно через портал «Госуслуги», МФЦ и по почте. Еще один вариант – прийти лично на улицу Никитскую, 82 в Кирове. Обратиться нужно в кабинеты №4 и №12.

Напомним, в Кировской области завершился сезон охоты на волков. С начала 2026 года охотники добыли 144 хищника. Больше всего волков отстреляли в Афанасьевском округе - 20 особей, в Лузском - 15, в Богородском - 10.