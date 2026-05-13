В Яранске горела квартира: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кировской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 12 мая, в Яранске горела квартира, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

На улице Кирова загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

«Травмирован 1 человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали семеро сотрудников МЧС и две единицы техники.

«Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем», – отметили в ведомстве.