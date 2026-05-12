В Вятскополянском районе мужчина нанес смертельный удар стеклянной банкой: ему вынесли приговор

Житель Кировской области сел почти на 9 лет за смертельный удар банкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Вятскополянском районе 47-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть знакомого, а также в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 16 июля 2025 года в Сосновке. Пьяный житель Кировской области осужденный поссорился со своим 50-летним знакомым. Фигурант ударил оппонента стеклянной банкой. Пострадавшего увезли в больницу. Пациент скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Когда фигуранта доставили в отдел полиции, он не раз высказал в адрес правоохранителя угрозы применения насилия. Далее житель Сосновки схватил стража порядка за форму и попытался ударить. Суд признал горожанина виновным. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.