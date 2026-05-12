Соколов дал чиновникам сутки на осушение Ново-Макарьевского кладбища

Жители Киров пожаловались на состояние Ново-Макарьевское кладбище.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании с членами правительства потребовал срочно разобраться с затоплением Ново-Макарьевского кладбища в Кирове. Проблема возникла в период половодья, когда реки начали выходить из берегов.

Напомним, 24 апреля обеспокоенные кировчане пожаловались в соцсетях, что часть участков на кладбище полностью утопает в воде, а к некоторым могилам невозможно подойти. Людей также возмутил мусор в водоотводных каналах - бутылки, пакеты и даже старые кресты. Городские власти сначала объяснили, что вода идет в результате обильного таяния снега в соседнем населенном пункте, а потом добавили, что причина еще и в подъеме грунтовых вод. «Служба похоронного дела» начала решать проблему после жалоб, но люди продолжали возмущаться.

Соколов заметил, что уже не первую неделю видит сообщения от граждан, и это плохо, что городские власти не могут решить вопрос так долго. Он приказал главе администрации Кирова Вячеславу Симакову разобраться с ситуацией за сутки - до 13 мая. На кладбище должно быть сухо, а компания, которая отвечает за его содержание, не справляется со своей работой. Губернатор также попросил сотрудников правительства оказать Симакову методологическую помощь.