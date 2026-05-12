Кировский Герой России Головин попал под санкции Лондона

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время еженедельного совещания с членами облправительства 12 мая прокомментировал попадание местного Героя России Владислава Головина под санкции Великобритании. Головин, известный под позывным «Струна», сейчас является начальником штаба всероссийского движения «Юнармия». Соколов выразил уверенность, что подобные меры нисколько не помешают ему и дальше выполнять свой долг перед страной. Губернатор отметил, что извечный противник России продолжает создавать иллюзию эффективности борьбы, вводя новые санкции, но это не помешает морпеху «Струне» служить Родине.

Владислав Головин - один из самых узнаваемых уроженцев Кирова, участвующих в специальной военной операции. Он находится на передовой с самого начала боевых действий, участвовал в боях за Мариуполь, где получил тяжелое ранение. За проявленный героизм президент присвоил ему звание Героя России.