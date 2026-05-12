Житель Нолинского района получил 100 тысяч рублей штрафа за пьяное вождение

Мужчину лишили водительских прав.

Как сообщает прокуратура Кировской области, 12 октября прошлого года 36-летний житель поселка Аркуль Нолинского района ехал по дороге в Сунском районе на автомобиле марки «LIFAN». При этом подсудимый был пьян.

Его остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки специалисты обнаружили, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В результате гражданина признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей. Кроме того, специалисты лишили мужчину водительских прав на 2 года и конфисковали его автомобиль.