В Кирово-Чепецке пьяная девушка пыталась убить знакомого: ее задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кирово-Чепецке 26-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 9 мая. Пьяная жительница Кировской области поссорилась со своим 46-летним знакомым. Фигурантка схватила нож и несколько раз ударила в спину.
«Противоправные действия обвиняемой пресек очевидец конфликта», – рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу. Ему оказали медицинскую помощь. Обвиняемую задержали. Ее заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.