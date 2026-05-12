В Кирово-Чепецке пьяная девушка пыталась убить знакомого: ее задержали

В Кирово-Чепецке 26-летнюю местную жительницу обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Пьяная жительница Кировской области поссорилась со своим 46-летним знакомым. Фигурантка схватила нож и несколько раз ударила в спину.

«Противоправные действия обвиняемой пресек очевидец конфликта», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что пострадавшего увезли в больницу. Ему оказали медицинскую помощь. Обвиняемую задержали. Ее заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.