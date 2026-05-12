В Кирове горела квартира: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 11 мая, в Кирове горела квартира, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

На улице Всесвятской загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

«Травмирован 1 человек», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали сем человек и две единицы техники.

«Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.