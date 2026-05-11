Кировчан зовут на туристический фестиваль «Больше, чем путешествие»

Жителей Кировской области приглашают на туристический фестиваль «Больше, чем путешествие». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фестиваль начнется 9 июля. Он пройдет в Мордовии. Планируется, что это мероприятие завершится через три дня – 12 июля. В 2026 году в нем примут участие более тысяч семей из различных российских регионов. Фестиваль будет представлять собой палаточный лагерь, который сформирует новые традиции семейных путешествий. Ожидается, что это мероприятие даст импульс развитию молодежного патриотического туризма.

«Конкурсный отбор включает в себя разработку проекта семейных путешествий, креативных идей для отдыха и ярких историй», – говорится в сообщении.

Семьи с лучшими проектами попадут на фестиваль бесплатно. Для участия нужно подать заявку до 20 мая. Сделать это можно по ссылке.