В Кирово-Чепецке пропал 44-летний мужчина: его ищут уже неделю

В Кирово-Чепецке ищут пропавшего Вахрушева Дениса Алексеевича 1981 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 44-летний мужчина пропал 4 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 176 сантиметров, он худощавого телосложения с темными волосами с сединой и серыми глазами. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.