В доме-интернате в Кировской области брали завышенную плату с 22 инвалидов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области с 22 инвалидов, проживающих в доме-интернате, брали завышенную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Дом-интернат находится в Яранском районе. С инвалидов брали завышенную плату за стационарное обслуживание. Ее размер превышал 75 % получаемой пенсии. Прокурор внес представление руководителю дома-интерната. Он потребовал устранить нарушения.

После этого плату для 22 инвалидов снизили.

«Это позволит пенсионерам сэкономить более 500 тысяч рублей в год», – говорится в сообщении.