В Куменском районе завершились поиски пропавшего 14-летнего подростка

В Куменском районе ищут пропавшего подростка 2012 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 14-летний подросток – житель поселка Нижне-Ивкино. Он пропал в воскресенье, 10 мая. В тот день юноша ушел в лес и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. С собой у мальчика был рюкзак.

Позднее стало известно, что подростка нашли. Уточняется, что мальчик жив. Где юный житель Кировской области был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.