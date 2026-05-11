Сезон фонтанов в Кировской области открыли 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Кировской области открыли сезон фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Открытие сезона фонтанов в Кировской области впервые прошло торжественно. Церемония была приурочена к 81-годовщине Победы. В нижнем пруду в парке Кирова запустили фонтан. В рамках мероприятия организовали концертную программу «От первого боя до вечной Весны!». На церемонию пришли участники специальной военной операции, члены их семей, а также многодетные семьи.

Губернатор Александр Соколов назвал парк имени Кирова предметом гордости всех горожан.

«За несколько лет нам удалось преобразовать это замечательное пространство и сделать один из самых красивых парков России», – сказал руководитель региона.