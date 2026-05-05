Кировчанин склонил своего 15-летнего знакомого к употреблению наркотиков

Как сообщает СУ СК по Кировской области, в ноябре прошлого года 21-летний фигурант через мессенджер договорился с неизвестным о незаконном распространении наркотиков.

Гражданин организовал тайники с запрещенными веществами на территории Кирова и Советска.

26 ноября его задержали сотрудники полиции. Во время проверки специалисты нашли в его рюкзаке наркотик, который гражданин купил для себя.

Кроме того, сотрудники выяснили, что кировчанин склонил своего 15-летнего знакомого к употреблению запрещенных веществ.

Подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и помогал следствию. На данный момент дело направили в суд, а молодого человека посадили под домашний арест.