Предприниматель из Кирова незаконно переводил деньги за рубеж

Дело направили в прокуратуру. Фото: Алексей ФОКИН.

По данным УМВД России по Кировской области, с 57-летним кировским предпринимателем через интернет связались двое неизвестных мужчин.

Они предложили незаконно вывести деньги за рубеж за вознаграждение размером 2% от суммы выведенных средств. Кировчанин согласился.

Ранее предприниматель заключил контракт с предприятием из другого государства. Неизвестные подделали договор на поставку цемента от его имени с условием перевода оплаты третьему лицу якобы из Турции. Этот документ одобрили в банке.

Далее мужчины перечислили кировчанину 46,2 миллиона рублей для оплаты поддельного контракта, а он перевел их третьему лицу в обход валютного контроля. За это предприниматель получил 920 тысяч рублей.

На данный момент специалисты завершили расследование уголовного дела и арестовали имущество подозреваемого стоимостью более 1,4 миллиона рублей. Дело направили в прокуратуру.