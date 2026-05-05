В Кирове более 20 детей вернули в семьи

В администрации Кирова подвели итоги акции «Ребенок ждет родителей». По данным мэрии, неравнодушные жители сообщили о 58 случаях возможного неблагополучия в семьях, после проверки факты подтвердились в 37 из них.

- С родителями провели профилактическую работу, и в итоге 24 ребенка вернулись к своим мамам и папам, - рассказали в администрации.

Также известно, что 10 детей-сирот усыновили, и еще 10 человек подали заявления, чтобы стать кандидатами в усыновители, а всего специалисты провели больше 100 консультаций по вопросам защиты прав детей-сирот, жилья и устройства в семьи.