Кировчанин отдал на улице 30 млн рублей незнакомому парню

Житель Кирова лишился 30 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Деньги он лично передал молодому человеку на улице, а спустя две недели обратился в полицию. Подозреваемым оказался 21-летний гражданин из Казани, которого уже арестовали.

Как рассказали в МВД региона, все началось 10 марта. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ, а потом к разговору подключились другие «официальные лица», якобы из Центробанка и Росфинмониторинга. Под психологическим давлением мужчине внушили, что его сбережения под угрозой списания, а на его имя уже пытаются оформить кредиты, и эти деньги якобы могут уйти на Украину для финансирования запрещенных организаций. Жертва согласилась перевести все на «безопасный счет», и 16 марта он встретился на улице с незнакомым парнем и отдал ему 30 млн рублей наличными.

Две недели мужчина ждал благополучного исхода, но чуда не произошло. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника, которым оказался 21-летний житель Казани, действовавший в группе еще с двумя подельниками. Полицейские уже установили причастность этой группы к нескольким аналогичным преступлениям в других регионах.

Задержанного доставили в Киров, суд заключил его под стражу.