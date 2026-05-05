В Арбажском районе горел дом: погиб 63-летний мужчина

В ночь на вторник, 5 мая, в Арбажском районе горел дом, в результате чего погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В селе Сорвижи загорелся двухквартирный жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

«К сожалению, на месте пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что соседа погибшего увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Обстоятельства трагедии выясняют.

«Предполагаемая причина возгорания – неосторожность погибшего при курении», – говорится в сообщении.