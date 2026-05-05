В Кирове резко затормозил автобус: пострадала 73-летняя женщина

В понедельник, 4 мая, в Кирове 73-летняя женщина пострадала в результате падения в автобусе ПАЗ. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в полдень. Автобус №61 ехал по улице Ломоносова. На остановке ПАЗ резко затормозил. Из-за этого в салоне упала 73-летняя женщина.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.