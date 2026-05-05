За первые месяцы 2026 года кировчане потратили на покупки 90,4 млрд рублей

Продовольственные товары заняли 51,1% всей корзины - 46,2 млрд рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат подсчитал, сколько денег жители региона потратили в магазинах и на рынках за первый квартал 2026 года. Сумма получилась внушительная - 90,4 млрд рублей. Это на 3,5% больше, чем за те же три месяца прошлого года.

Особенно активно кировчане закупались в марте. Оборот за месяц достиг 32,5 млрд рублей - сразу на 13,7% выше февральских показателей.

Почти половину всех трат, а если быть точным - 51,1%, забрали продукты, напитки и табак. Это 46,2 млрд рублей. На непродовольственные товары - одежду, технику, стройматериалы и прочее - ушло 44,3 млрд.

Основная доля продаж - почти две трети (66,6%) - пришлась на крупные и средние компании. Малый бизнес и микропредприятия собрали 14,1%. Индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые торгуют не на рынках, - 18,3%, а на традиционные ярмарки и рынки пришлось всего около 1% оборота.

Для сравнения, по всей стране, по данным Росстата, россияне за январь-март 2026 года потратили 15,35 трлн рублей. Из них 7,32 трлн ушло на продукты и напитки, а 8,03 трлн - на непродовольственные товары.