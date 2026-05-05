Пожароопасный сезон в лесах Кировской области ввели с 5 мая

В лесах Кировской области установлен пожароопасный сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве лесного хозяйства Кировской области сообщили, что с 5 мая пожароопасный сезон в лесах вводится на всей территории региона, а для тушения природных пожаров подготовлены 6 796 огнеборцев и 3 021 единица техники.

В ведомстве напомнили, что в период сезона запрещается поджигать траву, разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, а также под кронами деревьев. При обнаружении лесного пожара или возгорания рядом с лесом нужно сразу звонить по единому бесплатному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону (8332) 64-34-28 или на номер 112.

Виновным в возникновении лесных пожаров грозит административная ответственность со штрафами до 400 тыс. рублей, а если ущерб превышает 10 тыс. рублей, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности и оштрафовать на сумму до 3 млн рублей.