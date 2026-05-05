Грозы обошли Киров

В понедельник, 4 мая, в Кировской области разыгралась непогода: сразу в нескольких районах прошли активные грозы. Авторы телеграм-канала «Любительская метеорология в Кирове» так и написали: за день «настреляло в нескольких местах».

Если посмотреть на карты пеленгации молний (данные с 14:30 до 17:10), видно, что основная стихия бушевала на северо-востоке региона, ближе к границе с Пермским краем. Там фиксировали и одиночные разряды, и целые плотные группы. Во второй половине дня грозовой очаг даже усилился, но дальше на центральные районы не пошел.

Интересно, что две грозы подобрались совсем близко к Кирову, однако сам город, как и большинство западных и центральных территорий, оказался вне зоны разрядов. Часть гроз, по наблюдениям метеорологов-любителей, сместилась на восток области, а такой поворот ранние расчеты не предсказывали.