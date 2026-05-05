В Слободском районе за 29,1 млн рублей отремонтируют дорогу

В Слободском районе планируют отремонтировать дорогу, на эти цели потратят 29,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В Слободском районе отремонтируют дорогу Шестаково – Лекма – Мяконьки. Речь идет о двух участках общей протяженностью два километра. Начальная цена контракта составляла 29,4 млн рублей. На участие в конкурсе подали две заявки. Победил участник, который предложил выполнить работы за 29,1 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать дорогу до 20 июня 2026 года.