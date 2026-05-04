Десятки штрафов: приставы арестовали машину 25-летней должницы из Кирова

Девушка прятала свою машину. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 25-летняя жительница Нововятского района долгое время не оплачивала кредит и штрафы.

В ее отношении накопилось 20 исполнительных производств. Общая сумма задолженности составила почти 200 тысяч рублей. Добровольно гасить ее кировчанка не собиралась.

Кроме того, приставы обнаружили, что гражданка скрывала свой автомобиль Мицубиси Эклипс 2000 года выпуска. Специалисты объявили его в розыск.

В результате машину нашли и арестовали в момент, когда владелица ехала на ней.

Теперь кировчанке предстоит в кратчайшие сроки полностью погасить задолженность. В противном случае приставы продадут машину.