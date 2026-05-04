Киров начали обрабатывать от клещей

В ближайшее время работы начнут выполнять на кладбищах. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрации города Кирова, на днях специалисты приступили к акарицидной обработке территорий от клещей.

В общей сложности от насекомых планируют защитить более 250 наиболее посещаемых мест. Каждый участок обработают дважды.

На данный момент сотрудники уже распределили препарат по территории у стелы воинам-дымковчанам на улице Луначарского и по скверу на улице Красный Химик.

В крупных парках, в том числе имени С.М. Кирова, обработку планируют провести в течение недели.

Также в ближайшее время специалисты приступят к работам на всех муниципальных кладбищах.