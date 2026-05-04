Киров начали обрабатывать от клещей

По данным администрации города Кирова, на днях специалисты приступили к акарицидной обработке территорий от клещей.
В общей сложности от насекомых планируют защитить более 250 наиболее посещаемых мест. Каждый участок обработают дважды.
На данный момент сотрудники уже распределили препарат по территории у стелы воинам-дымковчанам на улице Луначарского и по скверу на улице Красный Химик.
В крупных парках, в том числе имени С.М. Кирова, обработку планируют провести в течение недели.
Также в ближайшее время специалисты приступят к работам на всех муниципальных кладбищах.