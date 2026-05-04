Половодье в Кировской области пошло на спад благодаря теплой сухой погоде

Уровень воды во многих реках Кировской области пошел на спад.

Губернатор Кировской области Александр Соколов на оперативном совещании рассказал о ситуации с половодьем. По его словам, в регионе осадки на прошлой неделе вызвали незначительный рост уровня воды в Вятке и некоторых малых реках, но установление теплой сухой погоды способствует завершению паводка. Так, на сегодняшний день, уровни воды после длительного роста пошли на спад.

Небольшой подъем сохраняется только на севере: на гидропосту Нагорск уровень Вятки вырос на 9 см, на Каме у поста Лойно - на 5 см, на реке Кобра у Синегорья - на 4 см. На остальных реках вода уходит местами до 80 см в сутки. Также отмечается, что за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано и жизнеобеспечение людей не нарушено.

На данный момент сохраняются подтопления: 15 участков автодорог, 112 приусадебных участков и 1 мост.