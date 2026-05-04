В Кировской области ужесточили контроль за такси

Жалобы на работу такси принимают в минтрансе по телефону (8332) 27-27-20. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Кировской области утвердило положение о региональном контроле в сфере перевозок легковым такси, сменив документ 2021 года. На оперативном совещании губернатор Александр Соколов рассказал, что новые подходы гарантируют качество обслуживания пассажиров.

- Теперь жители могут быть уверены, что водитель прошел медосмотр, автомобиль - техосмотр и безопасен, а в случае ДТП страховка покроет ущерб, - пояснили власти.

Особое внимание уделят такси, которые не оформили обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, и нарушителей быстро найдут и накажут. Так, в 2025 году выявили 900 таксистов без страховки, а в 2026-м заблокировали работу 800 таких нарушителей.

Сейчас в регионе работают порядка 2 тысячи перевозчиков и более 5 тысяч машин такси, и жалобы жители могут направлять в минтранс по телефону (8332) 27-27-20.