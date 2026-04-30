В Слободском Соколов встретился с труженицей тыла и ее внуком – участником СВО

В четверг, 30 апреля, в Слободском губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с труженицей тыла и ее внуком – участником специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

30 апреля – это особая дата как для Слободского, так и для всей нашей страны. В этот день в 1945 году житель города, рядовой-разведчик Красной армии Григорий Булатов водрузил красное знамя на фасаде Рейхстага. Он запечатлен на кадрах кинохроники.

«Я рад, что историческая справедливость восторжествовала, и в прошлом году мы открыли в Слободском памятник земляку-герою», – сказал Соколов.

Кировский губернатор отметил, что на сегодняшнее мероприятие пришло много молодых людей. По словам руководителя региона, это значит, что память о подвиге передается новым поколениям.

Депутат Борис Веснин напомнил, что для реализации идеи создания памятника Григорию Булатову объединилось множество неравнодушных людей. Парламентарий Роман Титов добавил, что это памятник простому парню, который, когда позвала Родина, не раздумывая, отправился на фронт.

В Слободском Соколов встретился с тружеником тыла Зульфией Шагидуллиной и ее внуком – участником СВО Алексеем Араслановым. В январе ей исполнилось 95 лет. Когда началась Великая Отечественная война, Шагидуллиной было 10 лет. В 1941 году ее отец ушел на фронт. Дома остались жена с четырьмя детьми. Женщина работала в колхозе, а Зульфия стала помогать матери. Она вязала снопы и собирала колоски. В 1943 году матери не стало. Зульфия взяла на себя всю работу по дому. Кроме того, вместе с другими подростками она работала на торфоразработках. За свой труд в годы Великой Отечественной войны Шагидуллина удостоена звания ветерана Великой Отечественной войны (труженика тыла). Ее трудовой стаж составляет 43 года.

Сейчас у Шагидуллиной пятеро внуков и семеро правнуков. Один из внуков — Алексей — ветеран боевых действий в Чечне. В 2015 году при его непосредственном участии в Слободском был создан мемориал участникам боевых действий.

В апреле 2022 года Арасланов в числе первых добровольцев отправился на СВО. Боец взял позывной «Татарин» — такой же, как был у его деда – участника Великой Отечественной войны. Военнослужащий является кавалером ордена Мужества. Он награжден медалью «За ратную доблесть» и медалью Жукова.

«Мы гордимся, что сегодня, в этот день, встречаемся с героями и защитниками нашей Родины. Зульфия Шагидуллина будучи еще совсем юной девушкой трудилась на благо страны. Внук Алексей чтит традиции, взял позывной деда. В родном городе он многое сделал для увековечения памяти воинов, в том числе и для установки памятника герою -земляку Григорию Булатову. Желаю нашим героям здоровья и долгих лет», — сказал Соколов.