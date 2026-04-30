Слобожане поблагодарили Путина и Соколова за начало перевода котельных на газ

Жители Слободского поблагодарили президента России Владимира Путина и губернатора Кировской области Александра Соколова за старт работ по переводу котельных на газ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Котельную №16 готовят к переводу на газ. Площадку объекта посетили Соколов, а также депутаты Законодательного Собрания Кировской области Борис Веснин и Роман Титов. Котельную ввели в эксплуатацию еще в 1979 году. Сейчас она работает на дорогостоящем мазуте. Объект отапливает 22 многоэтажки, два детских сада и два магазина.

«Очень важная история – перевод котельных на газ. С 2016 года эта тема длится, но, как сказал один из наших уважаемых строителей, – одно дело говорить, что надо сделать, а другое дело – сделать», – сказал Соколов.

По его словам, к переводу котельных на газ приступили благодаря президенту.

«На концессию вышла крупная компания Т Плюс. В этом году на газ будет переведена первая котельная, а затем и остальные», – сообщил кировский губернатор.

В настоящее время по котельной №16 ведутся проектно-изыскательские работы. Их планируют завершить в июне. Строительство начнется в июле. Пуско-наладочные работы запланированы на ноябрь-декабрь 2026 года. Мощность котельной составит 5,45 МВт.

«Александр Валентинович, передаю от лица слобожан вам и Президенту слова благодарности за этот проект. Перевод котельных на газ жители города очень ждут, и вот в этом году газовая котельная будет построена», – сказал Титов.

В 2026 – 2027 годах в Слободском собираются перевести на газ пять муниципальных котельных. Для этого Соколов обратился за поддержкой к Путину. Глава государства проект одобрил, благодаря чему были привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредита, а администрация города Слободского заключила концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс».

Сейчас организованы работы по проектированию еще 4 новых газовых котельных. Срок завершения реализации мероприятий – 2027 год.