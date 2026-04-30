Администрация Кирова проложила дренажную трубу на затопленном кладбище

В Кирове экстренно спасают Ново-Макарьевское кладбище от грунтовых вод, которые поднялись и частично затопили места захоронений, и городская служба похоронного дела сразу занялась этой проблемой. Рабочие проложили дополнительную дренажную трубу, а старые прочистили от грязи и мусора, и благодаря этому вода понемногу начала уходить, рассказали в ведомстве.

Сегодня, 30 апреля, на кладбище встретились специалисты администрации Кирова, дирекции благоустройства и представители Слободского района, вместе осмотрели территорию и обсудили, откуда вообще взялась вода. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Николай Гнездов объяснил, что вода пришла со стороны Слободского района, потому что неподалеку от погоста находятся несколько заводов и поля, на которых за зиму скопилось очень много снега, и когда снег начал таять, вся эта вода хлынула в сторону кладбища. Районным властям предложили отвести потоки в специальную дренажную канаву, чтобы в будущем такого больше не повторялось, и этот вопрос обещали проработать совместно.

В службе похоронного дела добавили, что сейчас для новых захоронений выделяют в основном сухие и высокие места, до которых вода не добралась, а если у людей возникают вопросы по уже существующим могилам, их решают в личном порядке и с каждым разбираются отдельно.