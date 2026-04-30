В рамках проекта «От ротонды до Алых парусов» в Слободском благоустраивают набережную. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В четверг, 30 апреля, губернатор Александр Соколов, а также депутаты Законодательного Собрания Борис Веснин и Роман Титов оценили ход благоустройства набережной в Слободском. Проект «От ротонды до Алых парусов» является продолжением комплексного обновления общественных пространств. Эти работы ведутся в городе уже несколько лет.

На площади 20 гектаров создают современное, комфортное пространство. Там предусмотрены прогулочные зоны и смотровые площадки.

«Территория будет разделена на 8 функциональных зон: две входные группы, прогулочная и транзитная зоны, зона тихого отдыха, экспозиционная, детская зоны, зона сервиса», – рассказал Соколов.

По его словам, точкой притяжения станет Музей под открытым небом. Там можно будет ознакомиться с ранней историей города и устройством Слободского Кремля. Кроме того, люди смогут узнать об утраченных храмах.

«Такие проекты меняют привычное восприятие давно знакомых мест, дают новые импульсы для развития, делают Слободской местом, где хочется жить», – сказал Соколов.

Ранее в Слободском преобразился Городской парк – здесь созданы пешеходные дорожки, установлены беседки, сцена, спортивные зоны. Отремонтированы улицы в исторической части города – Октябрьская, Советская, Екатерининская. Рядом располагаются памятники архитектуры и истории, такие как Слободской некрополь, Екатерининский кафедральный собор, церковь Николая Чудотворца, церковь иконы Божией Матери в скорбех и печалех.

Набережная – еще одно из знаковых общественных пространств для жителей и гостей Слободского. Проект «От ротонды до Алых парусов» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Сейчас подрядчик готовит территорию под благоустройство – выполняет демонтаж старого ограждения и дорожек. Строительный контроль ведет служба единого заказчика.