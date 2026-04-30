В Слободском построят бассейн и обновят стадион

В Слободском появятся бассейн и обновленный стадион. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

Губернатор Александр Соколов вместе с депутатами Законодательного Собрания Борисом Весниным и Романом Титовым съездили в Слободской район. Они посмотрели, как строят новый бассейн.

Сейчас на площадке готовят основание под фундамент и уже сделали систему отвода воды. По проекту внутри будут большой бассейн длиной 25 метров с 6 дорожками и малый - 10 метров. Заниматься смогут и дети, и взрослые. Бассейн сделают переливного типа - это даст хорошее качество воды. Еще предусмотрели спортивный зал и трибуну на 50 мест. Деньги на стройку выделили из федеральной программы «Спорт России».

Соколов сказал, что новый объект поможет развивать массовое плавание, подтянет физподготовку школьников и даст людям условия для занятий спортом. Он добавил, что в Слободском сейчас активно развивают социальную инфраструктуру за счет разных проектов и поддержки правительства области: уже открыли новую поликлинику, строят бассейн, появилась новая пожарная часть, а впереди - ремонт стадиона «Труд».

Поликлиника - одна из крупнейших детских в регионе. Там работают кабинеты рентгенологии, хирургии, инфекционный блок, педиатрия, офтальмология, физиотерапия, детская реабилитация. Принимают детей не только из Слободского, но и из соседних районов – сотни ребят получают качественную медпомощь.

Для жителей, особенно для молодежи и подрастающего поколения, создают спортивную инфраструктуру. Это одно из главных направлений работы правительства и часть народной программы «Единой России». В этом году начнут обновлять стадион «Труд» - по программе «Спорт России» там частично отремонтируют футбольное поле и беговые дорожки. На 2026 год региону дали субсидию из федерального бюджета - 58 млн рублей. С учетом денег из областного и местного бюджетов всего получится около 64 млн рублей.

Соколов подчеркнул, что обновленный стадион создаст современные условия для тренировок юных спортсменов и для соревнований в третьем по величине городе области.