В Кировской области ввели особый противопожарный режим на 21 день

В Кировской области с 30 апреля установили особый противопожарный режим. Он будет действовать 21 день. Документ подписал председатель регионального правительства Михаил Сандалов.

На это время запретили пользоваться открытым огнем, сжигать мусор, сухую траву и солому, жечь костры на сельхозземлях, в населенных пунктах, в зонах промышленности, энергетики, транспорта, на особо охраняемых территориях и других объектах.

Также нельзя жарить шашлыки и готовить еду на открытом огне на землях лесного фонда, рядом с ними и на участках, которые примыкают к сельхозугодьям.