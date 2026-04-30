В Орловском районе нашли в комнате отдыха мертвого работника

В Орловском районе Кировской области случился смертельный несчастный случай. Сотрудника предприятия нашли без признаков жизни в комнате отдыха. Гострудинспекция провела самостоятельное расследование.

Выяснилось, что человек умер из-за внезапного ухудшения здоровья, и несчастный случай признали не связанным с производством. Однако работодатель нарушил трудовой кодекс: он не сообщил о случившемся в инспекцию труда в течение суток.

Кроме того, нашли другие нарушения. Так ни работодатель, ни погибший не проходили обучение по охране труда, а спецоценку условий труда на рабочем месте так и не провели.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что работодателю выдали предписание пройти обучение и провести спецоценку. Также решат вопрос о его административной ответственности.