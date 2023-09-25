Губернатор Соколов не хочет, чтобы районы Кировской области упразднялись

Филиалы учреждений должны появляться повсеместно Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава региона Соколов против исчезновения малых районов и муниципальных округов. Однако это может случиться через 10-15 лет, если кадры из этих территорий по-прежнему будут «вымываться».

О проблеме напомнили жители Сунского района, где недавно побывал губернатор: 9-классники, выпустившись, уезжают в колледжи и техникумы в Киров, многие не возвращаются. Поэтому Соколов ставит чиновникам цель «приблизить возможность» получения среднего профессионального образования по месту жительства.

- Нужно создавать филиалы колледжей и техникумов во всех районах, - считает Александр Валентинович. - За это полугодие нужно изучить потребность в профессиях в муниципалитетах и решать вопрос с головными техникумами: что бы они могли преподавать там.

Схему профобразования должны изменить уже в следующем году.